Guvernele francez si britanic au incercat luni sa justifice in fata parlamentelor de la Paris si, respectiv, Londra, atacul cu rachete asupra Siriei, un subiect mai delicat pentru premierul Theresa May, care s-a prezentat ea insasi in legislativ, spre deosebire de Macron, care l-a trimis acolo pe premierul Edouard Philippe.



'Riposta noastra a fost amplu justificata in ceea ce priveste cauzele ei. Cat despre modalitatile ei, acestea au fost atent proportionate', a sustinut Edouard Philippe, citat de AFP. 'Am transmis astfel un mesaj ferm, un mesaj clar, un mesaj puternic…