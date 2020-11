Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat o hotarare prin care Insula Belina revine in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si in administrarea Apelor Romane, a anuntat, vineri, seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, citat de Agerpres.

- Miercuri, 04 noiembrie 2020, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a lansat in consultare publica: * Hotarare a Guvernului privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei constructii si darea acesteia in administrarea Oficiului…

- Guvernul a aprobat prelungirea contractelor personalului din domeniul sanitar angajat pe perioada determinata de sase luni in timpul starii de urgenta si starii de alerta, a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. "In legatura cu situatia personalului contractual…

- IMM-urile din domeniul HoReCa pot obține pana la 100.000 de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice si de statii de incarcare. Cum funcționeaza programul "Electric Up" Guvernul a adoptat programul "Electric Up", prin care IMM-urile din domeniul HoReCa au posibilitatea sa acceseze…

- Guvernul a dezbatut in prima lectura mai multe proiecte de acte normative privind instituirea unor scheme de ajutor de stat in domeniul agricol, care-i vizeaza pe crescatorii de bovine, crescatorii de porcine, crescatorii de pasari, apicultori si pe fermierii afectati de seceta, a declarat seful…