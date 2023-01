Stiri pe aceeasi tema

Ucraina a atacat sambata seara orasul strategic Melitopol din sud-estul tarii, aflat sub ocupatie rusa, au anuntat atat autoritatile pro-ruse, cat si fostul primar ucraiean al orasului, care este refugiat, relateaza Reuters.

Presedintele Volodimir Zelenski a promis in mesajul transmis marti seara catre natiune ca fortele ucrainene nu vor ceda „nici macar un centimetru" in luptele pentru controlul regiunii Donetk, in timp ce oficialii prorusi instalati acolo au declarat ca fortele ucrainene se deplaseaza cu tancuri catre…

Fortele ucrainene au doborat, vineri, doua rachete de croaziera de tip Kalibr lansate de fortele ruse din Marea Neagra, potrivit Comandamentului aerian "Sudic" al Ucrainei din Odesa, relateaza CNN, potrivit News.ro.

Comandamentul Operațional "Sud" al forțelor armete ucrainene a declarat ca aviația forțelor armate a atacat armata Rusiei din Snihurivka, regiunea Mykolaiv, se arata in ultimul rezumat publicat de soldați, relateaza publicația ZN.ua.

Turcia iși va continua eforturile pentru acordul de export de cereale la Marea Neagra, in ciuda ezitarii Rusiei, a declarat luni președintele Recep Tayyip Erdogan, dupa ce Rusia și-a suspendat in weekend participarea la inițiativa, scrie Reuters.

ONU, Turcia și Ucraina continua sa implementeze acordul privind cerealele și au convenit asupra unui plan de tranzit pentru ca luni 16 nave sa treaca prin Marea Neagra, in ciuda retragerii Rusiei din pactul care a permis exportul ucrainean, informeaza Reuters.

Forțele ruse se pregatesc pentru "cele mai grele batalii" in regiunea strategica sudica Herson, a declarat un oficial ucrainean de rang inalt, in timp ce Kremlinul se pregatește sa apere cel mai mare oraș aflat sub controlul sau de contraofensiva Ucrainei, scrie Reuters.

Un imobil locuit a fost atins joi intr-un atac aerian ucrainean, in orasul rus Belgorod, situat in regiunea rusa cu acelasi nume care se invecineaza cu Ucraina, acuza joi autoritatile locale ruse, relateaza AFP, potrivit news.ro.