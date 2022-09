Guvernatorul regiunii Harkov dă primele informații: 146 de cadavre exhumate până acum din groapa comună de la Izium Expertii ucraineni in medicina legala au exhumat pana acum 146 de cadavre, majoritatea ale unor civili, din groapa comuna descoperita in apropiere de orasul Izium, in estul Ucrainei, iar unele dintre ele poarta semnele unei morti violente, a declarat luni guvernatorul regional, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

