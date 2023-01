Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Soledar din estul Ucrainei, aflat in centrul unor lupte sangeroase cu fortele ruse si a carui capturare a fost revendicata de Moscova, se afla in continuare „sub control ucrainean”, a declarat sambata guvernatorul regiunii Donetk, Pavlo Kirilenko, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Soledar…

- Forțele ruse susțin ca dețin controlul asupra situației din orașul Soledar, din regiunea Donețk, dar guvernatorul civil și militar al acestui teritoriu din estul Ucrainei, Pavlo Kirilenko, dezminte categoric aceasta informație.

- Forțele rusești au bombardat intregul front in regiunea Donețk din estul Ucrainei, intr-un efort de a securiza teritoriile pe care au reușit sa le obțina, transmite Reuters. Cele mai aprige lupte s-au purtat in Bahmut și Avdiivka, a declarat Pavlo Kirilenko, guvernatorul regiunii. Cinci civili au fost…

- Exploziile izbucnite in regiunea rusa Belgorod, la granita cu Ucraina, s-au soldat cu trei morti, a anuntat marti, Viaceslav Gladkov, guvernatorul acestui teritoriu vizat permanent de focuri de arma si unde sunt in constructie fortificatii, relateaza AFP. Guvernatorul regiunii ruse Belgorod, Viaceslav…

- Cel putin 437 de copii ucraineni au fost ucisi in urma invaziei Rusiei, a anuntat sambata Procuratura Generala a Ucrainei, conform Hotnews . De asemenea, peste 837 de copii au fost raniti, un numar despre care oficialii ucraineni afirma ca „nu este definitiv”, deoarece inca verifica informatii din zonele…

- Evacuarea civililor din cele mai periculoase zone din Herson „este foarte importanta”, a declarat vineri președintele rus Vladimir Putin, citat de agenția rusa de presa TASS, in condițiile in care regiunea este scena unor lupte grele in fata contraofensivei ucrainene.„Acum, desigur, cei care locuiesc…

- „Lupte extrem de dure" au loc „in apropiere de Bahmut", oras din regiunea Donetk, in estul Ucrainei, care de mai multe luni este tinta prioritara a armatei ruse, a afirmat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie AFP, citata de News.ro. „Situatia pe linia frontului nu cunoaste schimbari semnificative.…

- Luni, 24 octombrie, 7 civili au fost ucisi si alți 3 au fost raniti la Bahmut, oras din regiunea Donetk din estul Ucrainei care este de luni de zile scena unor lupte cu armata rusa, a anuntat marti guvernatorul regional, Pavlo Kirilenko, informeaza AFP și Agerpres . De asemenea, 3 trupuri neinsufletite…