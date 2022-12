Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile canadiene au introdus astazi noi sancțiuni impotriva unor persoane sau organizații din Rusia, Iran și Myanmar pentru presupuse incalcari ale drepturilor omului. Dupa cum transmite agenția TASS, acest lucru a fost comunicat de agenția Reuters, carea citat declarația Ministerului canadian…

- Cuvintele subsecretarului de stat al SUA, Victoria Nuland, potrivit carora Rusia nu a recurs la utilizarea armelor nucleare in Ucraina din cauza "avertismentelor" occidentale sunt o incercare de a transfera vina. Dupa cum a menționat sambata purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria…

- Potrivit Agentiei de presa TASS, viceguvernatorul desemnat de Rusia (dupa ocuparea teritoriilor din Ucraina - n.r.) in regiunea Herson, care a fost 'dat disparut' miercuri, a fost reținut de angajați ai Ministerului rus al Afacerilor Interne, intr-un dosar de infracțiuni economice, scrie Rador.…

Canalele de televiziune federale rusești nu spun aproape nimic despre retragerea din Herson, dar se discuta interns pe canalele "patriotice" de pe Telegram - și acolo se critica adesea Ministerul Apararii, noteaza publicația rusa de opoziție Meduza.

Cei mai agresivi promotori din Rusia ai razboiului au sustinut imediat decizia Moscovei de a retrage militarii rusi din orasul ucrainean Herson, observa Reuters, potrivit Agerpres.

Reprezentanții armatei ucrainene susțin ca numarul jafurilor a crescut in Herson, in timp ce Rusia ordona evacuari și iși retrage trupele.

- Speranța de viața in Rusia a scazut cu peste trei ani in cei doi ani de pandemie de COVID-19, relateaza Agentia de presa RIA NOVOSTI, cu referire la declaratiile directorului adjunct al Departamentului privind managementul pentru ingrijiri medicale și tratament in statiunile balneare si sanatorii…

- Moscova este pregatita pentru un dialog cu Washingtonul cu privire la americanii condamnați in Rusia, cel puțin asta susține purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Dar, cu toatea acestea, misiunea diplomatica americana „nu asigura o comunicare adecvata”, a scris luni…