Guvernatorul democrat al statului New York, Andrew Cuomo, 63 de ani, a demisionat marti in urma unei anchete care a ajuns la concluzia ca acesta ar fi hartuit sexual 11 femei, transmite Reuters. De altfel, presedintele american Joe Biden dar si alti lideri politici americani i-au solicitat demisia, marcand prabusirea carierei politice a lui Cuomo, care era considerat un posibil candidat la presedintia SUA. Andrew Cuomo, un politician democrat care ocupa din 2011 functia de guvernator al celui de-al patrulea cel mai populat stat american, si-a anuntat demisia marti, in contextul in care procurorul…