Guvernatorul Lombardiei, despre numărul de cazuri din Italia: Este inceputul unei schimbări de direcție in Lombardia, o regiunea extrem de populata a Italiei, unde se afla și capitala financiara a țarii, Milano, s-au inregistrat 1.218 decese. Dintre care 252 au fost inregistrate de sambata și pana duminica, fiind cel mai mare bilanț pana in prezent. In total, in Italia s-au inregistrat 368 de noi decese duminica din cauza coronavirusul , fiind cel mai ridicat bilant pentru o zi inregistrat pana acum in lume, inclusiv in China. Citeste si: PANDEMIE CORONAVIRUS: Un mort la 4 minute in Italia. Romanii, aplauze la balcon in semn de solidaritate cu Italia Cu toate acestea, guvernatorul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Lombardia, regiunea din nordul Italiei care sufera cel mai mult de pe urma raspandirii coronavirusului, da primele semne ale unei posibile incetiniri a contagiunii, a anuntat luni guvernatorul sau, Attilio Fontana. In aceasta regiune extrem de populata, unde se afla si capitala financiara…

- Lombardia, regiunea din nordul Italiei care sufera cel mai mult de pe urma raspandirii coronavirusului, da primele semne ale unei posibile incetiniri a contagiunii, a anuntat luni guvernatorul sau, Attilio Fontana, potrivit Reuters. In aceasta regiune extrem de populata, unde se afla si capitala financiara…

- Românii din zona rosie reactioneaza la decizia guvernului de a introduce noi masuri pentru a limita raspândirea epidemiei de coronavirus. Multi lucreaza în sistemul sanitar si aduc o contributie importanta la combaterea virusului. Altii fac apel pe retelele de socializare la respectarea…

- Italia este a treia cea mai afectata țara din lume de coronavirus, dupa China și Coreea de Sud. Bilanțul actualizat de autoritațile italiene: 11 morți, dupa ce marți au mai murit patru persoane, 320 de oameni fiind infectați cu noul COVID-19. Elena Udrea, dezvaluiri despre relatia cu Adrian…

- Romanii care se intorc din zonele de risc din Italia și trec frontiera terestra fara sa anunțe de unde vin și unde urmeaza sa ajunga ar putea constitui un adevarat pericol daca sunt purtatori ai noului coronavirus. Pe de alta parte, autoritațile intarzie nejustificat demararea unei campanii de informare…

- Adela Mohanu, romanca stabilita in Italia la Bergamo, a vorbit la Adriana Nedelea LA FIX despre diferentele de atitudine pe care le-a observat intre Romania si Italia cu privire la coronavirus. Epidemia de coronavirus a bagat in carantina cel puțin 10 localitați din nordul Italiei. Pana in prezent,…

- Italia a anuntat primele sase cazuri de infectare cu coronavirus, inregistrate in regiunea Lombardia. Sute de persoane care au intrat in contact cu bolnavii vor urma sa fie testate. Coreea de Sud si Iranul au confirmat la randul lor noi cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit Mediafax.Autoritatile…