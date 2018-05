Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, a aratat, ieri, la un briefing de presa destinat explicarii ultimelor decizii de politica monetara, ca nivelul dobanzilor ROBOR este departe de fi unul ingrijorator și ca BNR “nu vrea in nici un caz” ca ROBOR sa ajunga spre 4%, așa cum estimeaza…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, a aratat, ieri, la un briefing de presa destinat explicarii ultimelor decizii de politica monetara, ca nivelul dobanzilor ROBOR este departe de fi unul ingrijorator și ca BNR “nu vrea in nici un caz” ca ROBOR sa ajunga spre 4%, așa cum estimeaza…

- Indicele ROBOR, în funcție de care se calculeaza costul creditelor în lei cu dobânda variabila, a urcat vineri la toate scadențele, arata datele Bancii Naționale a României (BNR). Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculeaza costul creditelor de consum…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,46%, cel mai mare nivel din 23 octombrie 2014, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal în funcţie de…

- Orice crestere de inflatie, ROBOR sau curs de schimb reprezinta o ingrijorare, dar vom discuta cu guvernatorul Mugur Isarescu, saptamana viitoare, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului. 'Orice crestere, ca vorbim de inflatie, de ROBOR, cursul de schimb…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,08% la trei luni, de la 2,07% vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Astfel, indicele ROBOR la trei luni a revenit la valoarea de la finele lunii decembrie…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,06% la trei luni, de la 2,04% vineri, potrivit Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea de la finele lunii decembrie 2017.…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a anuntat ca, dupa decizia de azi de a majora rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an, este de asteptat ca in perioada urmatoare sa creasca si ROBOR-ul la 3 luni, indicatorul principal in functie de care se calculeaza…