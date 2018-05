Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, a aratat, ieri, la un briefing de presa destinat explicarii ultimelor decizii de politica monetara, ca nivelul dobanzilor ROBOR este departe de fi unul ingrijorator și ca BNR “nu vrea in nici un caz” ca ROBOR sa ajunga spre 4%, așa cum estimeaza…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe din creditele in lei, creste de la o zi la alta, fara intrerupere. Indicele a ajuns, joi, la nivelul de 2,46%, cel mai mare din luna octombrie 2014, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, a crescut la 2,13%, cel mai mare nivel din decembrie 2017, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal în funcţie de care se calculează…

- Potrivit analizei, cresterea costului de finantare ar trebui sa fie o preocupare pentru majoritatea antreprenorilor in perioada urmatoare, avand in vedere ca vremea dobanzilor mici a trecut. Inflatia anuala inregistrata in luna martie a anului curent a fost de 5%, majorarea preturilor fiind cauzata,…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat marti pe piata interbancara la nivelul de 2,09% la trei luni, de la 2,08% luni, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Astfel, indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea din 27 decembrie…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,08% la trei luni, de la 2,07% vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Astfel, indicele ROBOR la trei luni a revenit la valoarea de la finele lunii decembrie…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,06% la trei luni, de la 2,04% vineri, potrivit Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea de la finele lunii decembrie 2017.…

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a anunțat vineri ca România a avut cea mai galopanta creștere de prețuri din Europa, precizând ca se prevede un nou val de scumpiri pâna la Paste.De asemenea, BNRa revizuit în crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza…