- Guvernatorul din New York a anuntat joi prelungirea pana la 15 mai a masurilor de izolare in acest stat aflat in epicentrul epidemiei de COVID-19 in SUA, in pofida faptului ca numarul zilnic de noi decese a fost cel mai mic din ultimele zece zile, relateaza AFP. "Trebuie sa continuam ceea…

- Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a declarat miercuri ca le va cere locuitorilor statului sa-si acopere fata in public atunci cand nu pot mentine distanta sociala de circa 2 metri fata de alte persoane, informeaza joi dpa. El a spus in cadrul conferintei sale de presa zilnice ca va emite…

- In Italia a scazut atat numarul deceselor, cat si al imbolnavirilor cu COVID-19, dar masurile de distantare sociala se prelungesc pana la 3 mai. In Vinerea Sfanta, la Vatican, toate slujbele si procesiunile pascale au avut loc ieri fara credinciosi. Nu la Colosseum, asa cum se obisnuia de ani de zile,…

- Guvernatorul statului american New York, actualul epicentru al epidemiei de COVID-19 in SUA, a anuntat luni prelungirea pana la 29 aprilie a masurilor de izolare ce impun intre altele inchiderea scolilor si suspendarea tuturor activitatilor "neesentiale", informeaza AFP. El a evocat totodata o scadere…

- Guvernatorul statului american New York, actualul epicentru al epidemiei de COVID-19 in SUA, a anuntat luni prelungirea pana la 29 aprilie a masurilor de izolare, scrie Agerpres. Masuri ce impun, intre altele, inchiderea scolilor si suspendarea tuturor activitatilor "neesentiale". Guvernatorul a evocat…

- Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a avertizat marti ca cea mai dificila faza a epidemiei de coronavirus va lovi mai puternic si mai rapid decat se credea anterior, in timp ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat deja ca Statele Unite ar putea sa devina epicentrul pandemiei…

- Starea de urgenta face posibila accelerarea procedurilor de achizitie de echipamente si de angajare de personal, exact de ceea ce avem nevoie in prezent, a explicat guvernatorul intr-o conferinta de presa la Albany. Potrivit acestuia, costul luptei cu Covid-19 a fost "probabil" de 30 de milioane…