- Trupele ruse continua marti "operatiunea antiterorista" la frontiera cu Ucraina, unde pare sa se desfasoare una dintre cele mai mari incursiuni transfrontaliere dinspre Ucraina de la inceputul razboiului, pe care Rusia o atribuie ucrainenilor, in timp ce Kievul spune ca sunt nationalisti rusi anti-Putin…

- O noua serie de atacuri rusești a dus la deconectarea temporara a centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa. Cel puțin opt persoane au fost ranite in bombardamente și s-au inregistrat numeroase pagube materiale, noteaza stiri.tvr.ro. Pe de alta parte, au fost semnalate incidente armate…

- Guvernatorul regiunii ruse Belgorod, scena unei incursiuni armate in curs de desfasurare a unui grup venit din Ucraina, a declarat luni ca civilii parasesc zona afectata si spera intr-o victorie rapida a fortelor ruse, transmite AFP, potrivit Agerpres."Am mers din usa in usa (...). O mare parte a…

- Grupul rus de trupe „Sud” a raportat joi dimineața un atac cu rachete asupra pozițiilor forțelor armate ale Ucrainei in regiunea Kramatorsk."In direcția tactica Soledar-Bakhmut, unitatea de rachete a grupului sudic de trupe a lansat un atac cu rachete asupra punctului de desfașurare temporara a Brigazii…

- UPDATE 8:12 - INCENDIU devastator in Crimeea: arde un depozit uriaș de petrol! Moscova acuza un atac cu drone kamikaze ucrainene - Imagini APOCALIPTICEUn incendiu devastator a izbucnit in Crimeea. Un depozit uriaș de petrol este cuprins de flacari uriașe de zeci de metri. Guvernatorul peninsulei instalat…

- Un avion de razboi rusesc a tras din greșeala in orașul Belgorod, in apropiere de Ucraina, joi (20 aprilie), provocand o explozie și deteriorand cladiri, a anunțat Ministerul Apararii, citat de Tass. Autoritațile locale au raportat o explozie de proporții in orașul care se afla chiar peste granița cu…

- Armata ucraineana a anunțat ca a analizat aparatele kamikaze doborate in regiunea Odesa și a constatat ca Rusia a primit un nou lot de drone de la Iran. Atacurile cu drone au scazut in frecvența in ultima vreme, probabil din cauza epuizarii stocurilor forțelor ruse, insa acum pare ca acestea s-au reaprovizionat.…

- Vladimir Putin a mers si la Mariupol, oras ucrainean devastat de bombardamente, a anuntat duminica serviciul de presa al Kremlinului. Este prima deplasare a liderului rus in acest oras-port din Ucraina ce fusese sub asediu luni de zile si ocupat de armata rusa in luna mai 2022. Sambata, dicatorul de…