- Guvernatorul Insulei Creta, Stavros Arnaoutakis, afirma ca este optimist in ceea ce priveste turismul, chiar si in plina pandemie de COVID-19, si ca asteapta in 2020 mai mult de 33.000 de romani, cati au vizitat anul trecut aceasta regiune, informeaza Agerpres. Oficialul grec a precizat ca autoritatile…

- Trimisul special al AGERPRES, Adrian Tone, transmite: Romania si Grecia au o buna relatie in ceea ce priveste sanatatea turistilor si toate masurile luate, inclusiv testele pentru COVID-19 pe care trebuie sa le faca turistii romani, au drept scop siguranta tuturor, a declarat duminica, pentru AGERPRES,…

- Trimisul special al AGERPRES, Adrian Tone, transmite: Presedintele Departamentului de Turism al Prefecturii din Chania, Manolis Volikakis, afirma ca Grecia este pregatita din punct de vedere al sigurantei turistilor, doar pe insula Creta 40.000 de angajati in domeniu urmand un seminar medical prin…

- Trimisul special al AGERPRES, Adrian Tone, transmite: Comisarul pentru turism al Regiunii Creta, Kyriakos Kotsoglou, a declarat vineri, in orasul Chania, ca Grecia este pregatita din toate punctele de vedere sa primeasca turistii in aceleasi conditii ca si inaintea declansarii pandemiei de COVID-19,…

- Alți doi romani aflați in vacanța in Grecia au fost depistați cu Covid-19, dupa ce saptamana trecuta o turista a fost confirmata cu noul coronavirus. Unul dintre romani se afla in insula Thassos, iar celalalt in Paralia Katerini.

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a izbucnit dupa ce ministrul Sanatații a anunțat ca vrea sa restricționeze circulatia pe Valea Prahovei si pe Litoralul Marii Negre. Ponta susține ca Tataru ar trebui sa fie mai atent la incalcarile normelor promovate chiar de PNL.Citește și: ABERANT Directorul…

- Doar 4 din 10 angajati romani au planuri de concediu pentru acest an, iar peste 80% raman in tara, ingrijorati de pandemie, arata un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs. Potrivit studiului, 25% au declarat ca in lunile de restrictii veniturile familiei au scazut cu pana la 25%,…

