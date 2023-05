Stiri pe aceeasi tema

- „Este o zi mare, este o zi istorica pentru Romania si pentru intreg efortul Romaniei de a da un exemplu Europei si lumii de transformare digitala, de progres, de viziune. Este foarte important acest centru sa nu ramana doar o cladire, doar un steag aici al Uniunii Europene si sa fie centrul unui ecosistem…

- Noul Centru european de competente in materie de securitate cibernetica a fost inaugurat, marți, la Bucuresti, in campusul Universitatii Politehnice. Este prima agenție a Uniunii Europene cu sediul in Romania. Gazduirea Centrului european pentru competente in domeniul securitatii cibernetice la Bucuresti…

- Comisia Europeana isi propune o reforma ampla pentru o guvernare economica solida la nivelul UE. Bruxelles-ul a prezentat, in acest sens, propunerile sale legislative privind reglementari pentru sustenabilitatea datoriilor suverane si pentru actiuni de stimulare a unei cresteri economice solide in toate…

- Arhiepiscopul-mitropolit romano-catolic de Bucuresti, Aurel Perca, a facut duminica, un apel la apararea „valorilor religioase si nationale”, afirmand ca Europa de Vest „a intors demult spatele crestinismului”, iar liderii Uniunii Europene „au adoptat o ideologie de umanism ateu si materialist, pe care…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat luni, 27 martie, intr-o conferința de presa comuna cu Klaus Iohannis la București, ca Uniunea Europeana ar fi mai sigura daca Romania ar intra in Spatiul Schengen si el va face tot ce poate pentru a grabi decizia.Sunt convins ca Uniunea Europeana…

- In plan opus, avem o susținere tot mai puternica din partea SUA Statele Unite vad in Romania un interlocutor important in apararea și susținerea Rep. Moldova in fața incercarilor de destabilizare din partea Federației Ruse, susține jurnalistul și analistul politic de la București, Ovidiu Nahoi, intr-un…

- Romania a sustinut, sustine si va continua sa sustina stabilitatea Republicii Moldova in mod concret si solidar, pe toate dimensiunile, a afirmat marți, 14 februarie, de la sediul Organizației Națiunilor Unite, ministrul de Externe de la București, Bogdan Aurescu. Șeful diplomației romane s-a aflat…