- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, sustine ca nu exista motive pentru noi reduceri ale dobanzii de politica monetara si precizeaza ca BNR este pregatita sa asigure flexibilitatea tintei de inflatie. "Autoritatile romane vor continua sa mentina masuri de sprijin adecvate.…

- BNR a decis sa mentina dobanda de politica monetara la 1,25% pe an. Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis luni mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an. Totodata, BNR a hotarat mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0,75%…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a României, întrunit în ședința din 15 martie 2021, a hotarât menținerea ratei dobânzii de politica monetara la nivelul de 1,25 la suta pe an; De asemenea, CA al BNR a aprobat calendarul ședințelor CA al BNR pe probleme de…

- Prima reuniune de politica monetara din acest an de la Banca Centrala a SUA (Federal Reserve-Fed) ar urma sa se incheie miercuri dupa-amiaza fara nicio modificare a costului creditului, insa analistii vor urmari cu atentie comentariile oficialilor Fed cu privire la starea economiei, inflatie si noua…

- Abordarea graduala de reducere a ratei dobanzii de politica monetara a fost cea mai potrivita pentru Romania, arata economistul sef al Bancii Nationale a Romaniei, Valentin Lazea, mentionand ca o eventuala reducere mai abrupta a ratei dobanzii cheie ar fi generat deprecierea cursului valutar si ar fi…

- Banca Nationala a Romaniei a decis reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an, de la 1,50% pe an, incepand cu data de 18 ianuarie 2021. Totodata, BNR a hotarat reducerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0,75% pe an, de la 1,00% pe an, si a ratei dobanzii aferente…

- Premierul Florin Citu saluta reducerea ratei dobanzii de politica monetara Foto: Arhiva. Premierul Florin Cîtu spune ca decizia de vineri, 15 ianuarie, a BNR de reducere a ratei dobânzii de politica monetara este o veste foarte buna pentru toata…

- ”Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 15 ianuarie 2021, a hotarat urmatoarele: reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an, de la 1,50% pe an, incepand cu data de 18 ianuarie 2021; reducerea ratei dobanzii pentru facilitatea…