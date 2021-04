Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a admis, in 2 aprilie, cererea de sesizare a Curtii Constitutionale depusa de Mugur Isarescu, guvernator al Bancii Nationale a Romaniei, conform . Isarescu a fost chemat in judecata in iunie 2020 de catre Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, care a cerut…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, 31 martie 2021, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din Romania nr. 335/2007.CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din Romania…

- Judecatorul pensionat de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, primește o lovitura neașteptata! Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații l-a acționat in instanța. Concret, CNSAS solicita magistraților de la Curtea de Apel București sa constate calitatea de colaborator al…

- Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj, cel mai mare producator de medicamente din Romania, susține ca CNAS percepe taxa clawback pentru Favipiravir, un medicament adus in țara la preț de producție, fara a obține profit. Citește și: Medicul Virgil Musta: Vaccinul anti-Covid are o singura contraindicație…

- Premierul Florin Citu a declarat ca Romania nu si-a permis in 2020 si nu isi permite nici in acest an o majorare a pensiilor cu 40% si ca Guvernul va creste pensiile in baza calendarului pe care si l-a asumat, el facand referire la decizia de miercuri a Curtii Constitutionale. "Romania nu…