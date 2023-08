Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a declarat miercuri ca Banca Naționala sprijina in totalitate un program al guvernului de ajustare fiscala. A subliniat ca decizia e politica, nu fiscala. Decizia politica nu e ușoara, a subliniat Isarescu.

- Cel mai recent sondaj de opinie releva faptul ca, dupa alegerile parlamentare din 2024 din Romania, vom avea o ecuație politica la fel de complicata ca și in prezent. Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, PSD ar obține 31%, in timp ce PNL ar obține 20%. Aceste procente complica serios ecuația…

- Rata anuala a inflatiei, care a scazut cu trei puncte procentuale in luna aprilie, va fi sub o cifra la finalul anului 2023, mai precis in jurul valorii de 7%, a declarat vineri, 12 mai, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.„Observati modificari foarte mici fata de prognoza anterioara ceea ce este traiectoria…

- Mugur Isarescu a prezentat vineri, raportul asupra inflatiei pe luna mai. “Rata anuala a inflatiei, calculata pe baza indicelui preturilor de consum si-a mentinut trendul descendent in trimestrul I 2023, iar inflatia de baza CORE 2 ajustata a atins, de asemenea, un punct de inflexiune, a inceput si…

- Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, anunța ca in acest an Romania va avea crestere economica si inflatie mai mica. Am apasat pe frana cu mare atentie pentru a nu brusca economia si pana la urma am reusit, a spus Isarescu, potrivit Ziarului Financiar.Inflatia va continua sa scada spre 7% pana la finalul…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat, cu ocazia prezentarii Raportului trimestrial asupra inflației, ca se așteapta la unele scaderi ale prețurilor alimentelor, menționand aici uleiul. ”Dar la alte produse nu putem sa ne dam seama. Dar suntem aproape siguri ca nu vor mai urma creșteri mari de…