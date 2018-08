Malin-Matei Musetescu a declarat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Prefectura Constanta, ca situatia mistretilor din Delta Dunarii este dramatica. "La ora asta, situatia e dramatica in Delta Dunarii in ceea ce priveste porcul mistret. Daca noi nu l-am omori, eu va garantez ca in maxim trei luni de zile efectivele de porci mistreti, daca nu ar mai veni nimic din afara, s-ar reduce probabil sub 10 la suta. Asta este o populatie care este condamna (...)