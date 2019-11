Guvernatorul Băncii Ungariei: Trebuie să recunoaștem că euro a fost o greșeală ​A sosit momentul sa cautam o cale de ieșire din capcana monedei euro, scrie guvernatorul Bancii Naționale a Ungariei, Gyorgy Matolcsy în Financial Times (poate necesita abonament) &"Exista o dogma daunatoare cum ca o moneda unica europeana era ceva &"normal&" pentru a duce la unificarea Europei de Vest. Dar moneda europeana comuna nu a fost deloc ceva normal, deoarece aproape niciuna dintre precondiții nu a fost îndeplinita&", scrie Matolcsy.

La doua decenii de la lansarea euro, majoritatea pilonilor necesari ai unei monede globale de succes - un stat comun, un buget care acopera… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

