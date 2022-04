Stiri pe aceeasi tema

- In cel mai important discurs tinut de la invadarea Ucrainei de catre Rusia la 24 februarie, Nabiullina a spus ca va fi nevoie de doi ani pentru ca inflatia sa revina la tinta de 4% a Bancii Centrale."Perioada in care economia poate trai pe baza rezervelor este limitata. Si deja in trimestrul al doilea…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, afirma ca folosirea de arme chimice de catre Rusia in Ucraina ar insemna o schimbare de paradigma si ca NATO va trebui atunci sa se gandeasca la cel mai potrivit raspuns, relateaza Reuters.

- Banca Centrala a Rusiei a decis luni sa majoreze dobanda de baza de la 9,50% la 20%, pentru a contracara riscurile deprecierii rublei si inflatiei ridicate. Un nivel al dobanzii de peste 17% a mai fost inregistrat in Rusia in 2014, dupa sanctiunile impuse acesteia pentru anexarea Crimeei. De asemenea,…

- Grupul rus Gazprom a anuntat ca exporturile de gaze care tranziteaza Ucraina catre Europa se desfasoara normal, in conformitate cu solicitarile clientilor, transmite Reuters. Potrivit Gazprom, cererile pentru gaze pe ruta Ucraina au fost duminica de 107,5 milioane de metri cubi. Tarile occidentale au…

- Ambasada Statelor Unite in Rusia i-a avertizat duminica pe americani sa aiba pregatite planuri de evacuare, invocand amenintarea cu atacuri la Moscova si de-a lungul granitei cu Ucraina si atragandu-si critici din partea ministerului rus de externe pentru difuzarea acestui mesaj, informeaza Reuters.

- Casa Alba avertizeaza industria de cipuri sa-și diversifice lanțul de aprovizionare in cazul in care Rusia va riposta impotriva amenințarii restricțiilor de export din SUA prin blocarea accesului la materiale cheie, au declarat pentru Reuters cateva persoane familiarizate cu acest caz.

- Rușii care se adreseaza instanței ar trebui sa primeasca o decizie rapida și corecta, a subliniat președintele rus Vladimir Putin. „Mulți se confrunta acum cu dificultați. Daca cetațenii merg in instanța, ar trebui sa primeasca un raspuns rapid și o decizie corecta", a declarat miercuri Putin,…