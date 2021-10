Stiri pe aceeasi tema

- Consulatul General al Ungariei la Cluj-Napoca a anunțat pe pagina sa de socializare ca persoanele care merg din Romania in Ungaria nu vor fi supus carantinei. De ieri, Romania a intrat in zona roșie. Oficialii din țara vecina au explicat, in schimb, ca Ungaria nu folosește același sistem ca și țara…

- Creșterea inflației an/an in august la 5,3%, limitarea de catre BNR a lichiditații din piața monetara, masura luata pentru a frana deprecierea leului amplificata de criza politica și guvernamentala, au fost tot atatea motive pentru ca bancile comerciale sa treaca la o majorare a dobanzilor interbancare.…

- Criza sanitara provocata de pandemie a adus in prim plan cateva dintre vulnerabilitațile sistemului medical din Romania. Printre acestea se numara și deficitul de personal, iar una din cauze este sistemul actual de salarizare. In acest sens, Ministerele Sanatații și Muncii au demarat un proces prin…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe Richter s-a produs in aceasta dimineata, la ora 5:01, in judetul Valcea. Potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la o adancime de 2 km. Luna aceasta in Romania s-au produs 4 cutremure…

- Fostul selectioner vine cu trei masuri, pe care Federatia ar trebui sa le aplice, incepand din sezonul urmator, astfel incat loturile nationale de tineret si senioare sa aiba de castigat, iar Romania sa emita din nou pretentii la turneele finale. Liga Nationala de handbal feminin a ajuns un campionat…

- Echipa Gold Stars Baia Mare a participat la Campionatele Naționale de inot masters ale Ungariei care s-au desfașurat in perioada 27-29 august, in localitatea Gyula. La start s-au aliniat aproximativ 400 de sportivi din Ungaria, Slovacia, Serbia și Romania. Rezultatele Asociației Sportive Gold Stars…

- Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), semnat la Bucuresti in 11 iunie 2021, aferent finantarii aditionale in valoare de 150 de milioane de euro, destinata sustinerii Proiectului…

- "La Cluj #SePoate! "2 piețe volante cu produse proaspete sunt deschise saptamanal, la Cluj-Napoca", spune primarul PNL, Emil Boc. Dle primar Toma, am propus de mai multe ori organizarea de piețe volante, la Buzau.