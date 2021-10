Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu ma simt vinovat de nicio ilegalitate. Faptele descrise în rezolutie nu sunt adevarate si argumentele nu sunt sustinute de dovezi. Nu am nicio informatie si nici nu am cunostinta sa fi încalcat legea si nu am avut niciun interes sa influenteze vreo procedura”, a spus Kazimir,…

- Dusan Kovacik, un fost procuror slovac de rang inalt, a fost gasit vinovat de o instanța de luare de mita, primita pentru a-i ajuta pe membri ai organizatiilor mafiote sa evite inchisoarea. El fost condamnat luni la 14 ani de inchisoare. Sentința nu este definitiva, potrivit Agerpres. Kovacik a ocupat…

- Sute de persoane au blocat, joi, circulatia rutiera in centrul orasului Bratislava, protestand fata de o lege care prevede facilitati pentru persoanele vaccinate si restrictii pentru cele nevaccinate, informeaza agentia Reuters. Legea, care prevede prezentarea rezultatelor negative la teste…

- Sute de protestatari au atacat, vineri, sediul Parlamentului Slovaciei, denuntand un proiect care prevede facilitati pentru persoanele vaccinate si restrictii pentru cele nevaccinate. Protestatarii au scandat „Tradare” si „Opriti coronafascismul!”. Manifestantii sunt nemultumiti de un proiect de lege…

- In timp ce campania de vaccinare accelereaza si povara cu care se confrunta guvernele in privinta ingrijirii sanatatii se atenueaza, relaxarea restrictiilor a dus la majorarea cererii. Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) in zona euro, care masoara activitatea in industrie si sectorul serviciilor,…

- Procurorii din Salvador au cerut arestarea fostului presedinte Salvador Sanchez Ceren si a altor noua fosti inalti oficiali, in cadrul unei anchete pentru spalare de bani si coruptie, relateaza vineri Reuters, potrivit Agerpres. Fostul sef de stat nu se afla in tara, dar cinci membri de rang…