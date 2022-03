Stiri pe aceeasi tema

- Un guvernator rus a fost confruntat cu privire la invadarea Ucrainei de catre un grup de cetațeni furioși, in randul acestora numarandu-se și mame ale soldaților trimiși la razboi, informeaza The Moscow Times. O inregistrare video facuta cu telefonul la o intalnire dintre autoritațile regiunii Kemorovo…

- Ion Pescarelu, ultimul veteran de razboi din Bailesti, care depasise 103 ani de viata, s-a stins luni, 7 martie. Batranul nu suferea de nicio boala, iar membrii familiei povestesc cu tristete ca au pierdut o persoana foarte valoroasa, pe care si-o vor aminti mereu cu drag. Ion Pescarelu nu uitase niciodata…

- Marți seara au intrat in Romania doua autocare cu rude ale jucatorilor de la Dinamo Kiev. S-a ocupat de intreaga operațiune Mircea Lucescu, antrenorul campioanei Ucrainei. Soții, copii, inclusiv angajați ai clubului au reușit sa fuga de razboiul din Ucraina cu ajutorul lui Il Luce și sa se cazeze in…

- Armata ucraineana susține ca soldații ruși au fost trimiși la lupta cu rații de mancare expirate de șapte ani. Un video postat pe rețelele sociale arata pachete cu conserve și alte lucruri de stricta necesitate, care au data expirarii in februarie 2015, informeaza Digi24 . Imaginile publicate pe conul…

- Dupa ce vineri Franța a anunțat ca va trimite 500 de militari in Romania din cadrul NATO, in urma invadarii soldaților ruși in Ucraina, acum deja a sosit prima aeronova in țara noastra. Ei au aterizat la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu.

- In pragul negocierilor de la Gomel, Vladimir Putin a avut o intalnire cu Seghei Șoigu și cu șeful SMG și cere trupelor sa intre cu toata determinarea in lupta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ucraina urmeaza sa infiinteze o ”armata IT” care sa lupte impotriva atacurilor digitale ruse in Ucraina, anunta vicepremierul ucrainean Mihailo Fedorov, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul apararii nationale a declarat miercuri seara ca decizia privind desfasurarea in urmatoarea perioada a unui contingent de 1.000 de militari americani in Romania exista demult si nu este legata direct de situatia din