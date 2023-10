Stiri pe aceeasi tema

- Natala Komarova, 67 de ani, guvernatorul regiunii Hanți-Mansi, nordul țarii, și membru al partidului de guvernare Rusia Unita al președintelui Vladimir Putin, este acuzata ca „discrediteaza forțele armate”, dupa ce le-a spus locuitorilor din regiunea ei ca țara „nu avea nevoie” de razboiul din Ucraina,…

- Ucraina va trebui sa anuleze un decret care exclude efectiv negocierile cu Rusia, daca se dorește sa existe vreo perspectiva de discuții pentru a pune capat razboiului, a declarat marți Vladimir Putin. Intre timp, liderul nord-coreean Kim Jong Un a ajuns cu trenul blindat in Rusia. Se va intalni cu…

- Duminica seara, Moscova a anuntat victoria partidului lui Vladimir Putin in alegerile organizate si in teritoriile anexate din Ucraina, cu peste 70% din voturi, scrutine considerate ”ilegale” de Kiev si aliatii sai, relateaza Agerpres . Comisia Electorala Centrala a Rusiei a declarat duminica seara…

- Comisia Electorala Centrala a Rusiei a anuntat ca partidul Rusia Unita al presedintelui Vladimir Putin a castigat alegerile regionale in cele patru teritorii anexate de Moscova in Ucraina, relateaza AFP, informeaza News.ro.Potrivit primelor rezultate publicate pe site-ul Comisiei Electorale, in timp…

- Declaratia grupului G20 in privinta razboiului din Ucraina a fost criticata. Aceasta, spre deosebire de cea din 2022, nu mentioneaza agresiunea din partea Rusiei si este suficient de ambigua astfel incat sa poata oferi Moscovei justificarea pastrarii teritoriilor ucrainene ocupate ilegal, informeaza…

- Declinul rublei subliniaza provocarile cu care se va confrunta in continuare Moscova in incercarea de a-și proteja economia, spun analiștii citați de The Economist și Wall Street Journal.Rubla ruseasca a scazut constant in ultima perioada și a atins saptamana aceasta minimul ultimelor 17 luni, cursul…

- Vladimir Putin a facut o mutare care a fost considerata de mulți drept una disperata. Concret, o noua lege emisa de liderul de la Kremlin stipuleaza ca totți rezerviștii cu varsta maxima de 55 de ani sa fie trimiși in lupta.Aceasta masura, care urmeaza sa fie pusa in aplicare in mod eșalonat intre 2024…