- Alexandru Rafila, cel care va deschide lista PSD pentru Camera Deputaților in București, a declarat ca nu a votat cu Viorica Dancila la alegerile prezidențiale. Mai mult, Rafila spune ca a participat și la protestele din Piața Victoriei impotriva modificarii Legilor Justiției de catre Guvernul PSD condus…

- Indiferent de cine s-a aflat la guvernare, anumiți reprezentanți ai UDMR au fost tot timpul conectați la butoanele administrației centrale și mai ales locale. Unul dintre cele mai elocvente exemple de „perenitate” administrativa este cel al fostului ministru al Mediului și Dezvoltarii, Laszlo Borbely.…

- De PSD se scapa greu. Partidul acesta are un fel perfid de a se infiltra in toate cercurile puterii, incat chiar și daca au pierdut alegerile – tot dai de pesediști peste tot. O fi o moștenire mai veche… Poate din cauza asta ni se pare ca nici dupa 30 de ani nu am scapat, definitiv, de comuniști. Insa…

- "Fantoma lui Dragnea la PSD. PSD vorbeste intr-una de azi dimineata despre politica moderna si responsabilitate. Foarte frumos, dar mi-e greu sa inteleg cum se impaca asta cu oamenii pe care PSD ii scoate in prim-plan. Premierul care a dat ordonanta 13 e garantul responsabilitatii? Primarul care…

- Ministrul de Finanțe, liberalul Florin Cițu, a lansat o serie de acuzații la adresa social-democraților chiar in timpul congresului PSD. Șeful Finanțelor a afirmat ca PSD nu se schimba, este tot partidul lui Liviu Dragnea, Mihai Tudose, Viorica Dancila, Darius Valcov si Sorin Grindeanu. Singurul obiectiv…

- BUCUREȘTI, 17 aug – Sputnik. Președintele Rus, Vladimir Putin, a avut o convorbire telefonica cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, liderii celor doua țari au discutat despre situația din Siria și Libia, anunța serviciul de presa al Kremlinului, citat de RIA Novosti. © Sputnik / Aleksei…

- Administratia Donald Trump a anuntat vineri seara decizia de a sanctiona 11 oficiali de rang înalt din China si din Hong Kong, printre persoanele vizate figurând Carrie Lam, premierul provinciei autonome, în contextul impunerii legii privind siguranta nationala, relateaza Mediafax…