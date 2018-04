Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul campaniei de prevenire a bullying-ului, initiata in 2017 de Asociatia Parintilor Isteti si Itsy Bitsy FM, a avut loc la Parlament o noua dezbatere la care au participat peste 40 de reprezentanti ai Guvernului, Parlamentului, ONG-urilor, psihologi si experti in gestionarea fenomenului de bullying.…

- Partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, foarte probabil nu va obtine o majoritate de doua treimi din parlament la alegerile din aprilie, asa cum s-a intamplat la precedentele doua scrutine, din cauza unei coordonari mai mari in randul partidelor de opozitie si a unei anume oboseli a electoratului,…

- Agenția Naționala Antidrog (ANA) a publicat, in Monitorul Oficial, Programul anual pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru anul 2018, aferent Programului de Interes Național (PIN) in domeniul prevenirii și asistenței medicale, psihologice și sociale a consumatorilor de droguri pentru perioada…

- "Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Dragnea, la Parlament,…

- O inspectie in Ungaria cu privire la situatia statului de drept facuta de o raportoare a Parlamentului European a fost transformata de Guvernul Orban intr-o ocazie de a contesta un raport ce nici macar nu este gata.

- Europa Centrala are handicapuri substantiale la nivelul dezvoltarii infrastructurii, iar daca Uniunea Europeana nu poate oferi sprijin financiar pentru a depasi aceste goluri, Ungaria va cere ajutorul Chinei, a spus premierul Ungariei, Vicktor Orban la o intalnire a companiilor germane in Berlin, relateaza …

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca nici guvernul sau si nici el nu-i considera pe musulmanii care sosesc în Europa drept refugiati musulmani, ci o "forta invadatoare musulmana", migranti economici în cautarea unei vieti mai bune, într-un interviu publicat luni…