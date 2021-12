Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Tudor Ciuhodaru, medic la Spitalul de Urgența din Iași, a declarat ca orice justificari ar aduce autoritațile, bilanțul dupa incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești este tragic. „Oricate justificari ar oferi autoritațile, bilanțul este tragic. Inca doi morți, inca doi pacienți arși…

- Ryanair, cel mai mare operator aerian low-cost din Europa, ia in considerare o delistare de pe bursa din Londra, o consecinta directa a Brexit-ului. Compania aeriana irlandeza, Ryanair, si-ar putea delista actiunile de pe bursa de valori din Londra (LSE) ca urmare a ieșirii Marii Britanii din Uniunea…

- Federatia Romana de Fotbal a anunțat, luni seara, intr-un comunicat postat pe site-ul sau oficial, ca partida FC Voluntari – FCSB, programata miercuri, de la ora 21:00, in optimile de finala ale Cupei Romaniei, nu se va disputa. Vicecampioana Romaniei anunțase in prealabil ca nu se poate prezenta din…

- CARANSEBEȘ – Asta au aprobat consilierii locali, reuniți vineri intr-o noua ședința de indata! Mai exact, e vorba de o investiție de peste 255 de mii de lei, bani pentru o noua instalație electrica pe secția ATI a Spitalului Municipal de Urgența, pentru care aleșii locali au aprobat documentația tehnica…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in București a inregistrat, luni, 18 octombrie, un nou record negativ. Astfel, potrivit site-ului Direcției de Sanatate Publica București, rata de incidența cumulata calculata la 14 zile este acum de 16.42 la mia de locuitori. Recent, Comitetul Național pentru…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in București a inregistrat, duminica, 17 octombrie, un nou record negativ. Astfel, potrivit site-ului Direcției de Sanatate Publica București, rata de incidența cumulata calculata la 14 zile este acum de 16, 27 la mia de locuitori. Recent, Comitetul Național…

- De astazi, incep controale in școli, anunța ministrul Educației. Respectiv, se verifica respectarea normelor sanitare in vigoare. Se intampla in timp ce testele de saliva pentru elevi și profesori, care vor fi folosite in școala, sunt inca la stadiul de promisiune. Ministerul Educației așteapta, la…

- Un cetațean irakian diagnosticat cu Covid-19 a fugit din Spitalul Municipal Timisoara – Clinica dedicata COVID-19. Poliția a facut publice joi semnalmentele, la trei zile de la plecarea acestuia din unitatea medicala. Politistii au deschis dosar penal pe numele barbatului de 40 de ani, pentru zadarnicirea…