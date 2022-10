Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Florin Cițu le da speranțe pensionarilor. Acesta a spus, in direct la Realitatea Plus, ca Planul National de Redresare si Rezilienta permite o majorare a pensiilor cu 25 de procente incepand din anul 2023. Cițu ii acuza pe liderii PSD ca vor sa ii induca in eroare pe varstnici și le spun…

- Pensiile ar trebui sa creasca cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie, a declarat ministrul Muncii, Marius Budai. El a adaugat ca ar trebui probabil ca procentul sa fie mai mare, dar ca trebuie gasit un echilibru intre masurile economice și pac

- Majorarea pensiilor se afla in atenția guvernului, acestea urmand sa creasca anul viitor. Bugetul pe 2023 arata ca vor fi suficienți bani pentru un adaos de 10% la cuantumul acestora, potrivit ministrului Muncii, Marius Budai.

- Procentul de majorare a pensiilor trebuie sa se incadreze in posibilitatile bugetare si nu ar trebui sa fie mai mare de 11%, a declarat, joi, prim-ministrul Nicolae Ciuca, dupa vizita de la platforma industriala Dacia Mioveni, informeaza Agerpres.Intrebat daca s-a stabilit un procent clar privind majorarea…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, despre majorarea pensiilor, anuntata recent de ministrul Muncii, Marius Budai, ca propunere din partea PSD, ca nici el si nici prim-ministrul Nicolae Ciuca nu au inaintat niciun procent privind majorarea, dar ”asta nu inseamna ca nici el, nici domnul prim-ministru…

- Pensiile vor crește de la inceputul anului viitor, da asigurari ministrul Muncii. Potrivit oficialului, o majorare a pensiilor va avea loc de la 1 ianuarie 2023 și va fi calculata in funcție de rata inflației.