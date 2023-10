Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul „10 august” a fost trimis in judecata, anunța, marți, Parchetul General printr-un comunicat de presa, citat de G4Media.ro. „Procurorii Secției parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile și au dispus trimiterea in judecata…

- Parchetul General a anunțat marți ca Dosarul „10 august” a fost trimis in judecata. Potrivit comunicatului, 16 persoane au fost trimise in judecata și sunt cercetate in libertate. Printe aceștia se afla și șefii Jandarmeriei din 2018 - Laurențiu Cazan , șef al Jandarmeriei la acea data și coordonator…

- Specialii ar putea ramane cu pensiile uriașe in buzunare! Potrivit unor surse, magistrații de la CCR se pregatesc sa respinga maine reforma pensiilor speciale, asta dupa ce inițial dezbaterile au fost amanate pe motiv ca ar fi fost nevoie de mai multe clarificari. Raportul pregatit de judecatori vine…

- Judecatorii CCR au decis, miercuri, ca dezbaterea celor doua legi cruciale pentru romani sa fie amanate.Astfel, discutiile in ceea ce priveste Legea pensiilor de serviciuvor fi amanate pentru data de 2 august, iar cele privind cumulul pensiei cu salariul pe 21 septembrie.Motivul amanarii il reprezinta…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a contestat la Curtea Constituționala legea pensiilor speciale și legea care interzice cumulul pensie-salariu la stat. In cazul in care sunt declarate neconstituționale cele doua, premierul anunța ca pregatește o sesiune extraordinara pentru a se adresa Curții…

- Așa-zisa reforma a pensiilor de serviciu, care ii vizeaza in principal pe magistrați și care ar fi „jalon” in PNRR, a fost adoptata de Parlament, dar atacata la CCR de Inalta Curte de Casație și Justiție. In acest caz intervine și Asociația „Forumul Judecatorilor din Romania”, care susține ideea neconstituționalitații…