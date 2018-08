Guvern: Un nou terminal de pasageri urmează să fie construit la Aeroportul Henri Coandă Guvernul a aprobat, miercuri, indicatorii tehnico-economici pentru Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii la Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti, care prevede construirea unui nou terminal de pasageri.



"Programul prevede investitii in dezvoltarea infrastructurii Aeroportului International Henri Coanda - Bucuresti si consta, in principal, in construirea unui nou terminal de pasageri, capabil sa acomodeze traficul de pasageri existent si prognozat, noi cai de rulare si platforme de stationare pentru aeronave si infrastructura aeroportuara asociata acestora",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat astazi o hotarare prin care se aproba 16 obiective de investitii strategice care urmeaza sa fie pregatite si atribuite in parteneriat public privat, de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, intre care opt sunt noi proiecte, pe care le prezentam mai jos: 1. Linia ferata…

- CHIȘINAU, 16 aug – Sputnik. Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a convocat o ședința cu agenții economici din Republica Moldova care își exporta produsele în Federația Rusa, precum și în statele Uniunii Euroasiatice. Ședința a fost convocata în contextul…

- Guvernul va aloca 1 miliard de euro pentru programul de investitii in domeniul culturii, bani care vor fi folositi pentru reabilitarea si modernizarea monumentelor istorice sau construirea unor obiective culturale.„Discutam in sedinta de astazi si despre programul de investitii in domeniul…

- CSM Bucuresti, campioana en-titre in Liga Nationala de handbal feminin, va incepe viitorul sezon cu doua deplasari mai dificile, pe terenurile echipelor HC Zalau si Corona Brasov. Conform tragerii la sorti a programaului pentru sezonul 2018-2019, primul joc dintre SCM Craiova si CSM...

- Aeroportul International Henri Coanda-Bucuresti ar putea avea un nou terminal de pasageri, parte dintr-un poriect amplu de dezvoltare ce va cuprinde si o platforma, sistem cai de rulare, drumuri de acces, parcari si cladiri, investitie estimata la 4,75 miliarde lei (peste 1 miliard de euro), potrivit…

- Numarul de pasageri pe care il vor inregistra aeroporturile bucurestene la sfarsitul anului va depasi 14 milioane, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), Valentin Iordache, informeaza AGERPRES . “Anul acesta ne asteptam sa depasim lejer 14 milioane…

- O delegatie a Comisiei de la Venetia vine luni la Bucuresti intr-o vizita de doua zile avand ca tema modificarile la legile Justitiei. Programul delegatiei include intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, si cu reprezentanti ai Ministerului Justitiei, DNA, Parchetului General, CSM, ICCJ, dar si cu…

- Vestea ca tinerii cu varste de pana la 35 de ani ar putea primi imprumuturi fara dobanda pentru educație, sanatate, sport și cultura, prin intermediul unui program numit ”Investește in tine”, a starnit isterie printre unii reprezentanți ai autoritaților, care au tras un semnal de alarma.