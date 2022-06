Guvern: Termenul de depunere a notificării privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare, prelungit până la 31 ianuarie 2023 Guvernul a aprobat, printr-o ordonanta de urgenta care modifica OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, prelungirea datei la care se raporteaza obligatiile bugetare restante la 31 decembrie 2021 si care pot face obiectul restructurarii. Astfel, potrivit unui comunicat al Guvernului, este prelungit, pana la 31 ianuarie 2023, termenul de depunere a notificarii privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare si, pana la 31 iulie 2023, termenul de depunere a solicitarii de restructurare a obligatiilor bugetare. Sunt excluse din sfera de restructurare urmatoarele obligatii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

