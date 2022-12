Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii va scoate la concurs in perioada urmatoare 477 de posturi vacanțe la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) și Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare (ANIF). Astfel, AFIR are 150 de posturi vacante…

- ”La Ministerul Mediului s-a facut o analiza cat costa un metru cub de lemne, la Romsilva si pretul mediu pe care ni l-au comunicat in analiza facuta inainte de a lua decizia s-a mentionat 200 de lei pe mc, la lemn, si am considerat ca 400 de lei asigura oarecum celelalte costuri care intra in intreg…

- Președintele PSD considera ca demiterea ministrului Apararii pentru o simpla declarație ar „cadea in ridicol” și susține ca nu este de acord cu așa ceva. Marcel Ciolacu spune ca va avea o discuție pe aceasta tema și cu premierul Ciuca. „Eu vreau sa stiu foarte clar, daca se doreste schimbarea domnului…

- "Eu vreau sa stiu foarte clar, daca se doreste schimbarea domnului Dincu, vreau sa stiu foarte clar care sunt argumentele. (...) Eu am spus foarte clar: cind esti ministrul Apararii, intr-o perioada cu un razboi la granita, comunicarea trebuie sa fie intr-un fel coordonata cu prim ministrul (...) Daca…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, referitor la o posibila schimbare din functie a ministrului Apararii, Vasile Dincu, ca nu se poate „cadea in ridicol” sa demiti un membru al Guvernului pentru o declaratie cum a fost cea facuta de Dincu cu privire la negocierea…

- Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR, a declarat ca premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a pierdut „inca o batalie”, iar Romania „romane cu cel mai rușinos ministru al Apararii din Europa. „Generalul Ciuca a mai pierdut o batalie. Azi a discutat cu Vasile Dincu despre singurul domeniu la care, teoretic,…

- Guvernul a aprobat, miercuri, plafonarea la 400 lei a pretului pe metrul cub de lemn de foc, a anuntat, la Palatul Victoria, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna. „In urma discutiilor din coalitie si deciziei cu privire la plafonarea pretului, astazi am aprobat aceasta ordonanta de…

- Guvernul are pe agenda sedintei de joi analiza proiectului de ordonanta de urgenta referitoare la sustinerea acordarii de reduceri ale preturilor la benzina si motorina. Potrivit unui comunicat transmis miercuri, pe ordinea de zi a sedintei se afla analiza proiectului de ordonanta de urgenta pentru…