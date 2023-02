Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul interministerial pentru analiza de risc seismic, coordonat de premierul Nicolae Ciuca, a decis, in prima sedinta a structurii ca, pana vineri, Ministerul Educatiei sa sprijine autoritatile locale sa identifice solutii pentru relocarea in spatii sigure a copiilor care isi desfasoara in prezent…

- Scolile si institutiile de invatamant care prezinta risc crescut in caz de cutremur, potrivit expertizarilor realizate, vor intra cu prioritate intr-un proces de consolidare si reabilitare printr-un program guvernamental, s-a stabilit in sedinta Comitetului interministerial pentru analiza de risc seismic…

- Ministerul Educației trebuie ca pana pe 24 februarie sa gaseasca soluții pentru relocarea in spații sigure a copiilor care invața in cladiri incadrate in categoria de risc seismic I, anunțat Guvernul Romaniei dupa prima reuniune a Comitetului interministerial pentru analiza de risc seismic, prezidata…

- In cadrul reuniunii a fost luata decizia ca pana vineri, 24 februarie 2023, Ministerul Educației sa sprijine autoritațile locale sa identifice soluții pentru relocarea in spații sigure a copiilor care iși desfașoara in prezent activitatea in cladiri incadrate in categoria de risc seismic I, ca urmare…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marti, la prima sedinta a Comitetului interministerial pentru analiza de risc seismic, ca obiectivele prioritare, in acest moment, sunt scolile precum si spitalele si cladirile publice unde isi desfasoara activitatea un numar mare de persoane si i-a cerut ministrului…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, la prima sedinta a Comitetului interministerial pentru analiza de risc seismic, ca obiectivele prioritare, in acest moment, sunt scolile precum si spitalele si cladirile publice unde isi desfasoara activitatea un numar mare de persoane si i-a cerut ministrului…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat miercuri ca 118 școli au risc seismic de gradul 1 și a cerut sa fie reabilitate urgent. Zeci de mii de persoane au semnat deja o petiție pentru consolidarea unitaților de invațamant cu risc de prab

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat marti ca exista peste 200 de obiective propuse pentru investitii de catre autoritatile locale, in cadrul Programului national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat, care vor intra intr-o analiza dupa…