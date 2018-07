Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat ca schema de ajutor din programul destinat sustinerii crescatorilor de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita sa fie deschisa pentru inscriere pe toata durata acestuia, in perioada 2018-2020, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu.

- Guvernul a aprobat astzi (n.r 21 iunie 2018) la propunerea Ministerului Finanelor Publice Memorandumul cu tema &rdquoÎncadrarea schemei de ajutor de stat reprezentând diferena dintre nivelul standard al accizelor i nivelul accizelor difereniat pentru motorina utilizat drept combustibil pen...

- Purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu a declarat ca Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea transportatorilor, in vederea restituirii catre acestia a diferentei de acciza ca urmare a majorarii pretului la motorina. Memorandumul…

- Ministerul Finantelor a anuntat joi ca Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Finantelor, schema de ajutor de stat prin care restituie sumele reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata de transportatorii rutieri.

- Guvernul a adoptat astazi, printr o Hotarare, o schema de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei cinematografice. Aceasta schema de ajutor de stat este multianuala, se va derula pana la sfarsitul anului 2020, si va avea un buget anual de 50 de milioane de euro.Potrivit acestui proiect, vor putea…

- Guvernul a aprobat, vineri, printr-o hotarare, prelungirea termenului pentru depunerea documentelor justificative in vederea acordarii ajutorului de minimis crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii. "La propunerea Ministerului Agriculturii, astazi, in sedinta de Guvern, a fost aprobata o…

- Guvernul vrea sa atraga investitii de un miliard de euro in Romania, a anuntat, miercuri, premierul Viorica Dancila, precizand ca in curand va fi deschisa schema de ajutor de stat pentru investitiile private mai mari de 10 milioane de euro. "Ne dorim un parteneriat strategic real, cu marile…

- „Astazi anunțam ca in scurt timp se va deschide schema de ajutor de stat pentru investițiile private mai mari de 10 milioane de euro, in investiții in deschiderea sau extinderea capacitaților de producție. Nu va ascund faptul ca ținta noastra finala este sa atragem investiții de peste un miliard de…