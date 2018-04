Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Sanatatii, Muncii si Finantelor trebuie sa gaseasca solutii pentru problemele salariale din sanatate. Premierul Viorica Dancila le-a cerut acest lucru in sedinta de guvern, in condițiile in care, in spitale din țara a fost o noua zi de proteste.

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor Sanatatii, Muncii si Finantelor, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca pana la finalul acestei saptamani sa gaseasca solutii pentru problemele salariale din domeniul sanatatii. "Vreau sa rog pe doamna ministru al Sanatatii, doamna ministru…

- Premierul Viorica Dancila le-a solicitat miercuri ministrilor Sanatatii, Muncii si Finantelor ca, pana la sfarsitul acestei saptamani, sa identifice "problemele care apar in sistemul de sanatate" pentru a putea fi gasite solutii."In cadrul acestei sedinte vreau sa rog pe doamna ministru al…

- Problemele din sistemul medical încep sa fie observate și de premierul României. Viorica Dancila a anunțat în deschiderea ședinței de Guvern de miercuri ca le cere ministrilor Sanatații, Muncii și Finanțelor sa ia atitudine și sa

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor Sanatatii, Muncii si Finantelor, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca pana la finalul acestei saptamani sa gaseasca solutii pentru problemele salariale din domeniul sanatatii, transmite News.ro . “Vreau sa rog pe doamna ministru al Sanatatii,…

- Premierul Viorica Dancila a cerut miniștrilor sanatații, muncii și finanțelor sa gaseasca soluțiile pentru rezolvarea problemelor salariale din domeniul sanatații pana la sfarșitul acestei saptamani, iar luni sa aiba o discuție cu managerii spitalelor. “Vreau sa rog pe doamna ministru ...

- Premierul Viorica Dancila le-a solicitat miercuri ministrilor Sanatatii, Muncii si Finantelor ca, pana la sfarsitul acestei saptamani, sa identifice "problemele care apar in sistemul de sanatate" pentru a putea fi gasite solutii. "In cadrul acestei sedinte vreau sa rog pe doamna ministru…

- Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” solicita Guvernului sa precizeze clar categoriile de bugetari care vor primi salariile inainte de Paste, deoarece angajatii din invatamant nu vor beneficia de aceasta facilitate. „S-a indus ideea in spatiul public ca toti…