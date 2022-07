Stiri pe aceeasi tema

- Slovenia cere asistența internaționala pentru stingerea incendiilor de padure cu care se confrunta țara. Romania a primit vineri, prin intermediul Centrului de Coordonare a Raspunsului la Urgența al Comisiei Europene (ERCC), o solicitare de ajutor umanitar extern de urgența. Guvernul Romaniei a decis…

- In perioada 01 iulie 01 august 2022, Departamentul pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, participa cu un modul national specializat de stins incendii de padure la un program pilot de pre pozitionare, organizat de…

