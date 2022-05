Guvern: România trimite materiale şi echipamente de protecţie şi monitorizare CBRN în Ucraina Guvernul a aprobat in ședința din 11 mai acordarea de asistenta internationala pentru Ucraina constand in materiale si echipamente de protectie si monitorizare CBRN (riscuri chimice, biologice, radiologice si nucleare. „In data de 11.05.2022, incepand cu ora 13.30, la sediul MAI s-a desfasurat o sedinta extraordinara a CNSU condusa de unul dintre vicepresedintii comitetului fiind adoptate trei hotarari prin care s-au aprobat acordarea de asistenta internationala pentru Ucraina constand in materiale si echipamente de protectie si monitorizare CBRN (riscuri chimice, biologice, radiologice si nucleare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, miercuri, intr-o sedinta desfasurata la MAI, o hotarare privind acordarea de asistenta internationala pentru Ucraina, potrivit unei informari a Guvernului.

- O noua platforma de sprijin pentru Ucraina, realizata de Guvern in parteneriat cu echipa Code for Romania, a fost lansata vineri, anunta Executivul. Seful DSU, Raed Arafat a transmis ca proiectul continua eforturile si ajutorul societatii civile pentru sprijinul acordat cetatenilor din Ucraina.

- Guvernul canadian a anuntat duminica expedierea catre armata ucraineana de echipamente militare de protectie, precum casti si veste antiglont, dar a exclus din nou orice desfasurare de trupe, transmite AFP.

- Romania trimite ajutor militar Ucrainei: muniție și echipamente militare. Va prelua raniții Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, anunta, duminica, noi masuri luate de Romania pentru sprijinirea Ucrainei. Romania va acorda un ajutor in valoare de 3 milioane de euro, constand in combustibil,…

- Guvernul a hotarat, duminica, sa trimita in Ucraina ajutoare ce consta in combustibili, caști, muniție, veste antiglonț și echipamente militare, dar și alimente, apa și medicamente, toate in valoare de 3 milioane de euro.

- Guvernul a decis, duminica, sa trimita in Ucraina o a doua transe de ajutoare ce consta in combustibili, veste antiglont, casti, munitie si echipamente militare, dar și alimente, apa si medicamente, in valoare totala de 3 milioane de euro, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru.

- Purtatorul de cuvant al Guvernul, Dan Carbunaru, a anuntat ca Romania va trimite o a doua tranta de ajutoare in Ucraina, printre acestea fiind si armanent, adica veste antiglont, casti, munitie si alte echipamente.

- Romania trimite ajutor militar Ucrainei, a anunțat duminica purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. ”Guvernul Romaniei a decis ca, dupa ce in Ucraina a ajuns deja o prima transa de medicamente si echipamente sanitare donate de tara noastra, astazi sa fie transmisa o a doua transa de ajutoare…