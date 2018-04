Romania sustine si este solidara cu actiunea ferma de raspuns a SUA, Marea Britanie si Franta in Siria, ca urmare a atacului chimic din 7 aprilie, a anuntat Guvernul, printr-un comunicat transmis AGERPRES.



"Guvernul Romaniei reitereaza condamnarea atacului chimic din 7 aprilie 2018, soldat cu victime in randul populatiei civile, in termenii cei mai categorici. Romania sustine si este solidara cu actiunea ferma de raspuns a SUA, Marea Britanie si Franta in Siria, ca urmare a atacului chimic si reitereaza sprijinul ferm pentru orice efort al comunitatii internationale destinat incetarii…