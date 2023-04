Invitatia, transmisa prin intermediul scrisorii secretarului general al OCDE, Mathias Cormann catre prim-ministrul Nicolae Ciuca, reprezinta recunoasterea eforturilor depuse de catre Romania, si in special de catre Ministerul Justitiei, pentru a se alatura acestui demers, constituind totodata, un angajament solid al tarii noastre in directia elaborarii si implementarii de politici eficiente in materia luptei anticoruptie, mai indica sursa citata. „De mai bine trei decenii, Grupul de lucru anti-mita actioneaza ca o forta motrica la nivel global, care promoveaza lupta impotriva coruperii functionarilor…