Guvern: Reuniune pentru elaborarea analizei de impact privind salariul minim brut; s-au conturat 2 scenarii

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Guvernului, ai Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza si cei ai Institutului National de Statistica au avut joi o intalnire pentru elaborarea analizei de impact privind salariul minim brut pe tara, informeaza Agerpres.Citește și: Codrin Ștefanescu il ataca pe Florin Cițu:…

- Bianca-Diana Mihaita va exercita atributiile de presedinte al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP), in urma eliberarii din functie a lui Ion Ghizdeanu, potrivit deciziei publicate in...

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca va semna, in cursul zilei de miercuri, demiterea lui Ion Ghizdeanu din functia de presedinte al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza. "Am solicitat decizia de demitere a domnului Ghizdeanu, pentru ca stiti bancul acela: il intreaba un lider politic cat este…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca va semna, in cursul zilei de miercuri, demiterea lui Ion Ghizdeanu din functia de presedinte al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza. ‘Am solicitat decizia de demitere a domnului Ghizdeanu, pentru ca stiti bancul acela: il intreaba un lider politic cat este…

- La sfarșitul anului 2018, Romania avea, potrivit Institutului Național de Statistica (INS), 18.714 km drumuri (naționale, județene, comunale) pietruite și 9.533 km din pamant. Tot la acea data, 317 orașe din 319 (99,37%) și 2.248 de comune din 2.861 (78,57%) dispuneau de sistem de alimentare cu apa.…

- Explodeaza public scandalul iscat in CEX PSD in spatele usilor inchise. Președintele executiv PSD Olt, Marius Oprescu, critica lipsa de obiectivitate și transparența a președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza, Ion Ghizdeanu, in alegerea și stabilirea investițiilor unitaților administrativ…

- Un procent de 69% dintre romani au declarat ca raman fara bani pana la urmatorul salariu și ca nu reușesc sa economiseasca din cauza veniturilor mici, potrivit unui sondaj internațional ING. Cand raman fara bani, 2 din 5 romani (42%) susțin ca se imprumuta de la familie sau prieteni (cel mai ridicat…