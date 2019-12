Pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de vineri a fost introdus un proiect de hotarare care vizeaza Registrul Agricol pentru perioada 2020-2024, pentru ca actul normativ care a reglementat acest instrument in baza caruia fermierii primesc adeverinte si aplica pentru a beneficia de sprijin direct european expira la data de 31 decembrie 2019.



Premierul Ludovic Orban a declarat, in context, ca i-a solicitat ministrului de resort sa aiba o "interventie energica" si mai ales sa prezinte o situatie cu primarii care "pun bete in roate" fermierilor la acordarea platilor la hectar, prin faptul…