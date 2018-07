Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a adresat, vineri, Consiliului Superior al Magistraturii o cerere de aparare a independentei sistemului judiciar si a magistratilor de la Instanta suprema, dupa afirmatiile premierului Viorica Dancila, ale ministrului de Interne, Carmen Dan, ale ministrului…

- Vicepresedintele Comisiei de aparare, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, solicita audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei, in urma evenimentelor de la protestele de miercuri seara din Bucuresti. "Avand in vedere disfunctionalitatile inregistrate in interventia Jandarmeriei…

- ​Romania se afla in fața unei provocari fara precedent, agenda Guvernului Dancila, condus in fapt de Liviu Dragnea, fiind aceea a unui ”grup infracțional” al carui scop este subordonarea justiției și amputarea atribuțiilor președintelui, se arata in draftul moțiunii de cenzura ”Opriți guvernul marioneta”…

- Ministrul de Interne a declarat, marti, la audierea din Senat privind jafurile din zona Sinesti, ca "infractiuni cu violenta au fost, o sa mai fie in Romania", precizand ca acest lucru se intampla peste tot in lume.

- Date de ultima ora, de la audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, in cadrul Comisiei de Aparare din Senatul Romaniei. Ministrul de Interne a mers la audierea din Senat pentru a da explicatii privind jafurile din Sinesti, care au captat atentia intregii tari in ultimele saptamani.Alaturi…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, va fi audiata marti în Comisia de aparare si ordine publica din Senat, la solicitarea PNL, pentru "a da seama cu privire la seria de infractiuni grave, cu violenta, cu care s-a confruntat România

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost convocata in Comisia de Aparare din Senat pentru a da explicații in scandalul furturilor din mașini, dar și in ”Dosarul Microfonul”. Președintele Comisiei de Aparare, liberalul Marcel Vela, a precizat ca ministrul de Interne este așteptat la audieri pe data…