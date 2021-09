Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu iese la ATAC cat se poate de dur: Nu vor pleca doar miniștrii, ci tot ce inseamna USR PLUS in instituțiile de stat, ar spune el Florin Cițu iese la ATAC cat se poate de dur: Nu vor pleca doar miniștrii, ci tot ce inseamna USR PLUS in instituțiile de stat, ar spune el Premierul Florin Cițu…

- Ministrii USR-PLUS nu vor participa la sedinta de guvern de astazi, a anuntat liderul deputatilor formatiunii, Ionut Mosteanu. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, proiectul de ordonanta referitor la "Anghel Saligny" este singurul punct de pe ordinea de zi.

- Proiectul de ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului National de Investitii „Anghel Saligny” se afla pe ordinea de zi a sedintei de guvern de vineri. Sedinta este programata sa inceapa la ora 16,00. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, proiectul de ordonanta referitor la „Anghel Saligny”…

- Proiectul de ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny" se afla pe ordinea de zi a sedintei de guvern de vineri. Sedinta este programata sa inceapa la ora 16,00. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, proiectul de ordonanta referitor la "Anghel…

- USR PLUS are cele 80 de semnaturi pentru depunerea unei motiuni de cenzura si a trimis o propunere de text catre co-presedintele AUR, George Simion, a anuntat vineri liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu. „Am avut o sedinta cu colegii parlamentari USR PLUS, in prezenta celor doi copresedinti…

- Liderul deputaților USR PLS a reiterat ca miniștrii din patidul pe care il reprezinta nu vor participa la ședința de guvern de azi, insa Florin Cițu trece peste „orice norma, cutuma, lege” pentru a adopta programul PNDL3. „Este inadmisibil, nu vrem sa aruncam nicun leu din banii romanilor…

- Guvernul dezminte informația transmisa de Stelian Ion, potrivit careia a primit doar in copie proiectul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny” și astfel nu ar fi putut sa-l avizeze. Echipa de comunicare a Executivului transmite ca Ministerul a primit prima data in original proiectul de…

- Ședința de guvern inceputa la ora 11 a fost intrerupta, dupa ce premierul Florin Cițu a vrut sa introduca pe ordinea de zi suplimentara programul de investiții de 50 de miliarde „Anghel Saligny”.