- Șeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anunțat, joi seara, ca Executivul a pregatit un program in valoare de un miliard de euro, destinat repornirii economiei. Banii vor fi dați sub forma de granturi...

- Concediul de creștere a copilului a fost prelungit pentru angajații care actriveaza in domenii unde continua restricțiile pe perioada starii de alerta, printr-o ordonanța de urgența emisa de Guvern, a spus, vineri, seful Cancelariei, Ionel Danca. „A fost adoptata o OUG in domeniul protecției sociale.…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat ca in cadrul sedintei de Guvern de joi a fost adoptat un memorandum care vizeaza utilizarea creditelor de angajament pentru plata unor subventii destinate transportului de calatori, potrivit Agerpres. "A fost adoptat in sedinta de Guvern de astazi…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat ca in sedinta de Guvern de joi a fost modificata H.G. 394/2020, pentru a permite accesul pe plaja si in cazul persoanelor care nu folosesc sezlonguri.

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a spus ca IMM-urile vor avea la dispoziție, sub forma de granturi din fonduri europene, suma de un miliard de euro, in viitorul pachet de relansare economica pregatit de Guvern. Banii urmeaza sa fie imparțiți in trei proiecte.

- De la 30 iunie am putea iesi sa luam masa la restaurant, este concluzia unei intalniri dintre reprezentanții industriei și Guvern. La acea data ar urma sa aiba loc relaxarea majora, respectiv redeschiderea tuturor localurilor HoReCa. Asta daca nu vor exista creșteri mari in cifrele raportate de Grupul…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a declarat joi ca a fost aprobata in sedinta de guvern reducerea cu 30% a numarului de posturi pentru demnitari si posturi de conducere din Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii Regionale si Administratiei. "A fost inaintata in sedinta de guvern o hotarare…

- "Primul pachet masuri de sprijin adoptat de Guvernul #PNL pentru romanii afectați de criza Coronavirus este in vigoare și produce efecte iar alte masuri sectoriale sunt in pregatire pentru continuarea sau reluarea unor activitați economice. Aproape un milion de romani cu contracte de munca…