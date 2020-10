Guvern: Premierul Orban a solicitat testarea pentru COVID-19 Premierul Ludovic Orban a solicitat luni dimineata testarea pentru coronavirus, dupa ce una dintre persoanele alaturi de care s-a aflat in acelasi platou de televiziune, in cursul saptamanii trecute, a fost confirmata pozitiv, anunta Guvernul.



"Participarea premierului Ludovic Orban la evenimentele programate in cursul zilei de astazi, 5 octombrie, a fost suspendata urmare a faptului ca una dintre persoanele alaturi de care s-a aflat in acelasi platou de televiziune, in cursul saptamanii trecute, a fost confirmata pozitiv, duminica, la testul pentru noul coronavirus", informeaza

Sursa articol: agerpres.ro

