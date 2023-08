Guvernul a decis, joi, prelungirea cu 90 de zile, pana la 8 decembrie, a termenelor contractelor de asigurare RCA incheiate de asiguratorii aflati in procedura de insolventa, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. „Trebuie sa mentionez si prelungirea, printr-o ordonanta de urgenta, aprobata de Guvern astazi, a termenelor in care contractele de […] Articolul Guvern: Politele RCA incheiate cu societatile de asigurare aflate in prezent in insolventa, prelungite pana la 8 decembrie apare prima data in Monitorul de Vrancea .