Guvern PNL. Barna anunță decizia finală a USR ”Decizia asupra menținerii sau nu a celor trei miniștri in formula de vot propusa Parlamentului ii aparține exclusiv premierului desemnat, este o decizie pe care trebuie sa și-o asume și asupra careia nu am de ce sa comentez. Ceea ce pot sa spun fara niciun fel de indoiala este ca USR va ramane acel partid consecvent pe mesaje și pe poziție așa cum ne-am obișnuit de trei ani de zile, in toți acești ani USR a ramas consecvent pe mesaje și pe poziții, nu a avut derapaje ca alte partide care peste noapte capata un junghi sau o brusca durere de cap. Vom fi prezenți la votul de investitura și toți… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Ludovic Orban a afirmat, vineri, ca CCR a stabilit ca nu e necesar sa existe cvorum in comisiile Parlamentului la audierea miniștrilor, astfel ca PSD poate sa boicoteze prin absența.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie…

- Liderul USR, Dan Barna, candidat la Presedintia României, a declarat joi la Zalau ca guvernul propus de Ludovic Orban are câteva personalitati, dar si ministri unde ar putea sa existe alternative, însa decizia îi apartine premierului desemnat."Am vazut lista ministrilor.…

- Presedintele Klaus Iohannis ar putea anunta marti, premierul desemnat sa formeze un nou guvern dupa ce Cabinetul Dancila a fost demis, saptamana trecuta, prin motiune de cenzura. Potrivit unor surse oficiale, seful statului va avea, in aceeasi zi, consultari cu liderul liberalilor, Ludovic Orban, cu…

- Presedintele Klaus Iohannis ar putea anunta marti, premierul desemnat sa formeze un nou guvern dupa ce Cabinetul Dancila a fost demis, saptamana trecuta, prin motiune de cenzura. Potrivit unor surse oficiale, seful statului va avea, in aceeasi zi, consultari cu liderul liberalilor, Ludovic Orban, cu…

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, a declarat, vineri, la Sibiu, ca una dintre prioritațile lui este reforma constituționala, care sa permita șefului statului sa participe la ședințele de guvern și la luarea deciziilor care privesc bugetul statului, conform Mediafax.Citește…

- Liderul USR Dan Barna a susținut, joi, in Parlament, ca Viorica Dancila conduce cel mai incompetent Guvern pe care Romania l-a avut in ultimii 30 de ani. Tot el a spus ca Viorica Dancila a facut și un lucru bun, și anume nu l-a scapat pe Liviu Dragnea de inchisoare.„Am inceput ziua cu acel…

- ”Am vazut si incercarea disperata de a programa votul sambata. Ca de obicei, PSD-ul se fereste de vot, aici nu e nici un fel de dubiu. Mergem la vot oricand e nevoie, acesta e mesajul meu foarte clar. Sfarsitul acestui Guvern e esential, pentru a putea incepe procesul acela de insanatosire a Romaniei.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca liberalii doresc organizarea de alegeri anticipate, in cazul in care motiunea de cenzura va trece de votul Parlamentului, PNL fiind ”pregatit” sa-si asume guvernarea, inclusiv sub forma unui guvern minoritar.Citește și: Ministrul Transporturilor ii…