- Guvernul a decis numirea in functia de subprefect al judetului Buzau a lui Petrica Lucian Foca, fostul comandant al Diviziei 2 Infanterie Getica. Printr o alta hotarare, Executivul a hotarat eliberarea din functia de subprefect al judetului Buzau a lui Marian Sorin Gheorghe.Reamintim ca, timp de cateva…

- Fostul comandant al Diviziei 2 Infanterie „Getica” Petrica-Lucian Foca, general cu trei stele pensionar, va fi numit, in scurt timp, subprefect. In acest moment, generalul Foca este angajat al Consiliului Judetean Buzau, pe functia publica de executie de „consilier clasa I, gradul profesional superior”…

- Guvernul a decis, joi, printr-o Hotarare, numirea in functia de prefect de Constanta a unuia dintre subprefectii judetului, Dumitru Jeaca. Printr-o alta Hotarare, Executivul a aprobat incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de…

- Presedintele Klaus Iohannis a invitat-o pe Viorica Dancila la Palatul Cotroceni pentru discutii, intalnirea cu premierul urmand a avea loc miercuri dimineata, informeaza Administratia Prezidentiala. Ultima data cand Viorica Dancila a fost chemata oficial la Cotroceni a fost in luna mai,…

- Daniel Robert Marin a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Andreea Rotaru, editor…

- Politisti din Calarasi efectueaza miercuri 22 de perchezitii in judetul Calarasi si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de contrabanda cu tigarete. Potrivit IGPR, 17 mandate de aducere vor fi puse in executare. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Georgiana Tanasescu,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca Guvernul nu are inca proiectul referitor la Pilonul 2 de pensii. Intrebata la Palatul Parlamentului cand va fi gata proiectul referitor la Pilonul 2 de pensii, premierul a raspuns: "Nu avem proiectul cu Pilonul 2, uitati de acest lucru! V-am…