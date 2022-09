Call centerul MAE, misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei au primit, in total, 2.663 de solicitari de ajutor din partea romanilor afectati de suspendarea zborurilor Blue Air, informeaza Guvernul. Ministerul Afacerilor Externe a pus la dispozitia cetatenilor romani aflati in strainatate, afectati de anularea recenta a zborurilor companiei Blue Air, doua numere de telefon la care acestia isi pot notifica situatia, pentru a solicita sprijin in vederea repatrierii. Astfel, romanii blocati in strainatate din cauza situatiei amintite pot solicita asistenta la numarul 004 021 4311869,…