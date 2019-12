Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a aprobat introducerea pe ordinea de zi a ultimei ședințe de Guvern din acest an un proiect de ordonanța de urgența privind desființarea Institutului Revoluției, condus de Ion Iliescu. Solicitarea a fost facuta, la începutul ședinței de Guvern, de șeful SGG, Antonel Tanase.…

- Guvernul Ludovic Orban desființeaza Institutul Revoluției Romane din Decembrie 1989, instituție condusa de fostul președinte Ion Iliescu. Decizia va fi luata prin Ordonanța de Urgența in ședința de luni a Executivului. Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a propus introducerea pe ordinea…

- Memorandumul elaborat de Ministerul Justitiei privind organizarea si functionarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) si care propune desfiintarea SIIJ se afla pe agenda sedintei de guvern care va avea loc vineri seara, de la ora 20,00. Potrivit unei informari transmisa de…

- Premierul Ludovic Orban i-a cerut, joi, secretarului general Guvernului, Antonel Tanase, sa verifice daca la Guvern au ajuns toate amendamentele pe care parlamentarii le-au formulat pe marginea celor trei legi pe care Executivul urmeaza sa-si angajeze raspunderea, explicand ca este "foarte important"…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, miercuri, la inceputul ședinței de Guvern, ca pe ordinea de zi se afla ordonanța de urgența privind reglementarea drepturilor salariale pentru mineri. „Pe ordinea de zi a ședinței de guvern este proiectul de OUG așa cum am promis minerilor care și-au…

- Cunoscutul cantautor Mihai Constantinescu a murit, marti seara, la Spitalul de Urgenta Floreasca, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, dr. Bogdan Oprita. "In jurul orei 19,00 s-a constatat decesul", a spus medicul. AGERPRES/(AS - autor: Roberto Stan,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca prin moartea actritei Tamara Buciuceanu "s-a mai stins o stea, iar cerul va fi un pic mai intunecat". "S-a mai stins o stea... Cerul nostru va fi, de azi, un pic mai intunecat, in timp ce ea, draga de ea, va fi acolo unde lumina…

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului, a fost numit consul general al Romaniei la Shanghai printr-o hotarare aprobata de Guvern in sedinta de luni, au confirmat, pentru AGERPRES, surse oficiale. Decizia urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. In februarie 2018,…